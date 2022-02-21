Bingöl'de 650 kilo tütün ele geçirildi
Bingöl'de jandarma personeli tarafından yapılan operasyonda 650 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Valilik tarafından yapılan açıklama, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl Merkez ilçesi Yolçatı Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir minibüs durdurulmuş olup, Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 650 kg kıyılmış tütün ele geçirilerek 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.
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