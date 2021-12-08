Bebeğini öldüresiye döven babaya 20 yıla kadar hapis istemi

İddianame Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, Yunus Göç’ün yargılanmasına ilerleyen günlende başlanacak.

Kahvelipınar Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi Yunus Göç, 29 Kasım günü evde, ağladığı için 2 aylık bebekleri Cihan’ı dövdü. Şiddet sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Hastaneye kaldırılan minik Cihan, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuktan sonra taburcu edildi, devlet korumasına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Yunus Göç ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Yunus Göç hakkında 'Kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, altsoya karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Yunus Göç’ün 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Gaziantep 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

ANNE MORLUKLARDAN ŞÜPHELENDİ

İddianamede anne Semra Göç'ün, 6 Ekim günü dünyaya gelen Cihan bebeğin olaydan iki hafta önce yüzünde morluklar gördüğünü, daha sonra bebeğin ağız ve burnundan kan gelince şüphelenip onu hastaneye götürdüğü, burada yapılan tetkiklerde olumsuz bir duruma rastlanmadığı ve morlukların doğumdan kaynaklı olabileceğinin söylendiği ifade edildi. Sonraki günlerde de bebeğinin vücudunun farklı yerlerinde morlukların olduğunu fark eden Semra Göç’ün kocasının şiddet uyguladığı düşüncesine kapıldığı kaydedildi.

BABASININ TELEFONUNU ALDI, ŞİDDETİ GÖRÜNTÜLEDİ

İddianamede, Semra Göç’ün şiddeti ispatlamak için babasından gizlice cep telefonunu aldığı, olay günü eşinin çay isteği üzerine mutfağa gittiği, oğlunun ağlama ve eşinin vurma seslerini duyunca yeniden içeri girdiği belirtildi. Bu sırada eşinin bebeği sıvazlıyor gibi yaptığını fark eden Semra Göç’ün, 'çocuğa ilacını verip, çay yapayım' diyerek odanın köşesinde ilaçları alırken babasından aldığı cep telefonu kamerasını açarak kayda girdiği kaydedildi. Semra Göç'ü ilaçları çocuğa içirmesi için Yunus Göç'e vererek mutfağa gittiği belirtilen iddianamede, Cihan bebeğin çığlıkları ile yeniden odaya döndüğünde eşinin çocuğu sıvazlar gibi görünmeye çalıştığı belirtildi.

'AĞLAYINCA BOĞAZINI SIKACAKSIN'

İddianamede, Yunus Göç'ün kendisinden bebeği alan Semra Göç'e; 'o çocuk ağladığında boğazını sıcaksın, öylece çırpınıp kalacak' dediği kaydedildi. Yunus Göç’ün uyumasının ardından cep telefonunun kaydettiği görüntüleri izleyen Semra Göç’ün şiddeti gördüğü, ardından da kendi annesini arayarak, 'yetişin Yunus bebeği dövüyor' dediği kaydedildi. Olayın ardından eve gelen yakınlarının Cihan bebeği hastaneye götürdükleri ifade edildi.

10 DEFA VURUP, BOĞAZINI SIKARAK AĞZINI KAPATTI

İddianamede, incelenen görüntülerde, Yunus Göç'ün bebeği yerden alıp boynundan tuttuğu, suratına sert ve şiddetli şekilde 10 defa vurduğu, ağlamasıyla da eliyle boğazını sıkıp ağzını kapattığı, ağlamaya devam ettikçe boynundan tutup yüzüne şiddetle vurmaya devam ettiği, eşi gelince de sıvazlıyormuş gibi davrandığı kaydedildi.

İddianamede, 2 aylık bile olmayan bebeğin darbedilerek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı ve beyin kanaması geçirdiği, hayati öneme sahip kafatasına vurulması ve boğazının sıkılması ile 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye darp, altsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işleyen Yunus Göç'ün 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması istendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianame kabul edildi.

Yunus Göç’ün ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.DHA