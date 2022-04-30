Başkale’de ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ denetimi
Van’ın Başkale ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.
‘Bayramınız Kemerli Olsun’ uygulamasına katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli, sürücüleri bilgilendirirken, jandarma ekipleri de Van Hakkari Karayolunda oluşturulan noktalarda dron uçurarak denetim yaptı. Havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durduran ekipler, sürücülere uyarılarda bulundu. Araçlarda bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Kaymakam Solak, onlara bilgilendirme broşürü verip, oyuncak hediye etti.
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