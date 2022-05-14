Başkale’de 39,5 kilo esrar ele geçirildi
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kırsalda gizlenmiş 39,5 kilo esrar ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “13 Mayıs 2022 günü Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 6. Hudut Tugay Komutanlığınca yapılan arama tarama faaliyeti esnasında Başkale ilçesi kırsalında araziye gizlenmiş 39,5 kilo reçine esrar maddesi ele geçirilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.
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