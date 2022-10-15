Bartın'daki maden faciasında ölü sayısı 28'e yükseldi

Türkiye, bir kez daha maden faciası ile sarsıldı.

Dün saat 18:15'te, Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada son bilgilere göre; 110 çalışandan 28'i hayatlarını kaybetti.

Bakanlar Soylu, Dönmez ve Bilgin bölgede

Patlamanın ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bartın'da maden ocağında patlama

Bakan Soylu: "26 işçi hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlama sonrası 26 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamış, göçük altında kalan 15 madencinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti.

Ölü sayısı 28'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’daki patlama sebebiyle can kayıplarının sayısı 28’e ulaştığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın’daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor” ifadelerini kullandı.