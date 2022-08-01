Bakan Soylu duyurdu: Van’da 700 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 700 kilogram toz esrar ile 511 gram metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.

ASAYİŞ 01.08.2022, 11:06
Bakan Soylu duyurdu: Van’da 700 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 21 çuval içerisinde bulunan 700 kilogram toz esrar ile 511 gram metamfetaminin ele geçirildiği duyurdu. Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilo toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerine yer verdi.iha

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