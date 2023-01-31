Bakan Soylu duyurdu! 4 ilde eş zamanlı Operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğünde açıklama yaptı. Bakan Soylu, 4 ilde eş zamanlı olarak Kökünü Kurutma Operasyonu'nun başlatıldığını ve birçok gözaltının olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Emniyet Müdürlüğünde "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Saat 06.00 itibarıyla yaklaşık 5 aydır planlanan 37. Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili Antalya'dayız. Aynı zamanda Erzincan, Isparta ve Ordu'da da operasyonlar eş zamanlı olarak başladı. Antalya'da 187 şüpheliden 181'i gözaltına alındı. Ordu'da 25, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 gözaltı var.
Süperhaber
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|20
|48
|2. Fenerbahçe
|20
|44
|3. Başakşehir
|20
|40
|4. Beşiktaş
|19
|38
|5. Adana Demirspor
|20
|37
|6. Trabzonspor
|20
|35
|7. Kayserispor
|20
|29
|8. Konyaspor
|20
|27
|9. Alanyaspor
|20
|25
|10. Karagümrük
|19
|22
|11. Gaziantep FK
|20
|22
|12. Ankaragücü
|20
|22
|13. Antalyaspor
|19
|21
|14. Giresunspor
|20
|21
|15. Hatayspor
|19
|20
|16. Kasımpaşa
|20
|19
|17. Sivasspor
|20
|18
|18. İstanbulspor
|20
|15
|19. Ümraniye
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|21
|41
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Keçiörengücü
|21
|37
|5. Pendikspor
|21
|34
|6. Rizespor
|20
|34
|7. Bandırmaspor
|20
|34
|8. Sakaryaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|21
|34
|10. Göztepe
|21
|30
|11. Manisa FK
|20
|29
|12. Adanaspor
|21
|22
|13. Altay
|21
|19
|14. Tuzlaspor
|21
|19
|15. Erzurumspor
|21
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Ö.K Yeni Malatya
|21
|16
|18. Gençlerbirliği
|21
|13
|19. Denizlispor
|21
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|19
|50
|2. M.City
|20
|45
|3. Newcastle
|20
|39
|4. M. United
|20
|39
|5. Tottenham
|21
|36
|6. Brighton
|19
|31
|7. Fulham
|21
|31
|8. Brentford
|20
|30
|9. Liverpool
|19
|29
|10. Chelsea
|20
|29
|11. Aston Villa
|20
|28
|12. Crystal Palace
|20
|24
|13. Nottingham Forest
|20
|21
|14. Leicester City
|20
|18
|15. Leeds United
|19
|18
|16. West Ham United
|20
|18
|17. Wolves
|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15