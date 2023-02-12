Bakan Bozdağ: Yağma olayları ile ilgili 57 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Yağma olayları hakkında da konuşan Bozdağ, ''Bu bölgede 75 ayrı olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı'' söyledi. Bakan Bozdağ, "Bu bölgede 75 ayrı olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı.

Hem yağma hem hırsızlık ayrıca yardımla ilgili konularda milletimizin acısını istismar etmek suretiyle Cumhuriyet Savcılıkları soruşturma yürütmektedir. Deprem bölgesinde dava ve duruşmalar 2 ay askıya alındı. 10 ilde ikamet edenler ile bu ilde geçici bulunanların 2 ay süreyle ülke genelinde durdurulmuştur.

Bölgede hırsızlık ve yağma olaylarında gözaltı süresi 4 gün uygulanacak. Tutukluluk gözden geçirme süresi bu bölgede 1 defaya mahsus 60 gün uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın herhangi bir suç işlendiğine ilişkin ihbar ve şikayetleri Deprem öncesinde nasıl yapılıyorsa deprem sonrasında da aynı titizlikle devam edecektir" diye konuştu.

Van Bölge Gazetesi