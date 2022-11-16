Bakan Bozdağ açıkladı: Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni bir ceza reformu için düğmeye basıldığını ve komisyon kurulduğunu açıkladı. Türkiye'de 2 yıldan az olan cezaların hapisle sonuçlanmadığını hatırlatan Bozdağ, yeni ceza türleri üzerinde çalışma yapıldığını belirtti. Hapis yatmıyor olmanın, yeni suçlar için cesaretlendirdiğini belirten Bozdağ, bazı suçların hapis yerine başka tür cezalarla karşılanması gerektiğini ifade etti.

ASAYİŞ 16.11.2022, 09:16
Bakan Bozdağ açıkladı: Yeni ceza türleri geliyor! O suçlara hapis yerine...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve ceza reformu konusunda harekete geçildiğini açıkladı. 2 yıldan az süreli suçların hapis cezasına dönüşmediğini söyleyen Bozda, bu suçlar için yeni ceza türleri üzerinde çalışıldığını açıkladı.

KOMİSYON KURULDU
Bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları paylaşan Bakan Bozdağ, yeni bir ceza reformu için Bilim Komisyonu kurulduğunu açıkladı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bazı suçları hapis cezasıyla karşılamak yerine daha etkin yaptırımlar öngördüklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

HAPİS CEZASI YERİNE BAŞKA CEZALAR...
Bizde iki yıla kadar cezaların hapis yatarı yok. Yeni suç var, ceza yok… Bu daha nitelikli suçların işlenmesine de cesaretlendirebiliyor. O yüzden bazı ülkelerde cezası az olan suçlarda deliksiz infaz var. Mesela bazı ülkelerde bir yıl cezalar aynı infaz ediyor, ceza arttıkça infaz azalıyor. Şimdi biz de bazı suçları hapis cezası yerine başka cezalarla karşılamanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz.

YENİ CEZA TÜRLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Komisyon nasıl değerlendirme yapacak onu göreceğiz. Hürriyeti bağlayıcı olmayan ve dışarıda infazı imkanı sağlayan yeni ceza türleri üzerinde çalıştığımızı buradan ifade etmek isterim. Böylece çokça tartışılan hakaret suçunu da hapis cezasıyla karşılamaktan bu çerçevede çıkarmış olacağız.

Mynet

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