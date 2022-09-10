Bahçesaray’da mera alanında yangın

Van’ın Bahçesaray ilçesinde mera alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ASAYİŞ 10.09.2022, 17:04 10.09.2022, 17:05
Bahçesaray’da mera alanında yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, Bahçesaray ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'ndeki mera alanında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alana yayılmadan müdahale edilen yangın, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı.

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