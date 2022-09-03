Bahçesaray’da 3 ev yandı yangın 6 saatlik çalışmayla söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, yangın, ilçeye bağlı Ünlüce Mahallesi Taşköprü Sokağı’nda meydana geldi. Bilinmeyen bir neden dolayı çıkan yangın, çevrede bulunan 2 eve daha sıçradı. Mahallelinin müdahalesi sonuç vermeyince Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi. Kısa sürede bölgeye Bahçesaray ve Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Evlerin ahşap olmasından dolayı yangın 6 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında 3 ev büyük çapta zarar gördü.İHA