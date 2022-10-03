Bagajdaki mangal kömürü az daha otomobili yakıyordu

Van’ın İpekyolu ilçesinde bagajında yanar vaziyette mangal kömürü bulunan seyir halindeki otomobil az daha yanıyordu.

ASAYİŞ 03.10.2022, 17:34
Bagajdaki mangal kömürü az daha otomobili yakıyordu

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Kale Yolu Caddesi’nde meydana geldi. E.B. isimli sürücü, otomobilinin bagajında yanar vaziyette olan mangal kömürüyle seyrederken dumanların yükseldiğini fark etti. Durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle mangal kömürü bagajdan çıkarılarak soğutma çalışması yapıldı.İHA

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