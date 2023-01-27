Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı
Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. İlk görüntüler paylaşılırken, Bakü'den açıklama yapıldı. Çavuşoğlu, mevkidaşı Bayramov ile görüştü.
İran'daki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırının yaşandığı noktadan fotoğraflar paylaşan Azerbaycan medyasının aktardığına göre, olay Tahran'daki elçilik binasına yönelik gerçekleştirildi.
1 can kaybı yaşandı
Yerel saatle sabah saat 8.30'da düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren kişinin, Büyükelçilik Güvenlik Servisi Başkanı Orkhan Asgarov olduğu açıklandı.
Saldırgan yakalandı
Saldırganın yakalandığını söyleyen Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.
Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.
Bakü: Şehidimize Allah rahmet eylesin
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı:
"Saldırgan, nöbetçi karakolunu kalaşnikof otomatik silahıyla hedef aldı ve güvenlik teşkilatı başkanını öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Bu hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Şehidimize Allah rahmet eylesin!"
Çavuşoğlu: En güçlü şekilde kınıyoruz
Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'u telefonla aradı.
Başsağlığı dileklerini ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını Bayramov'a iletti.
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