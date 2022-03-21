Aynı noktada iki ayrı kaza: 1 yaralı

Alınan bilgilere göre kazalar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki alt geçitte meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.