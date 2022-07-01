Artvin'de heyelan: Kaya parçaları tırları biçti

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde facia yaşandı.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 08.10 sularında heyelan oluştu.

İlk belirlemelere göre yol kenarında Gürcistan'a girmek üzere bekleyen tır, yamaçtan kopan kaya parçalarının altında kaldı.

Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tır şoförü olayda can verdi

Ekiplerin çalışması sonucu tır şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. İsmi henüz belirlenemeyen şoförün cenazesi, morga kaldırıldı. Olay bölgesinde 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kayaların altında başka araç olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Valilikten açıklama

Yaşanan korkunç olayla ilgili, Artvin Valiliği'nden bir açıklama geldi. O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Azerbaycanlı vatandaş hayatını kaybetti

"Bugün sabah saat 07.45 sıralarında Hopa-Kemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana gelmiştir. Yapılan ilk tespitlere göre olayda Azerbaycan vatandaşı 1 kişi vefat etmiş, 1 kişi yaralanmış, 4 tırda maddi hasar meydana gelmiştir.

AFAD koordinesindeki ilgili tüm birimlerimiz olaya müdahale etmekte olup, çalışmalar devam etmektedir" AA