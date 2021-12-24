Antalya'da 250 tane motosiklet yandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan motosiklet satışının yapıldığı bir iş yerinde yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında İsmet İlhan’a ait olduğu öğrenilen iş yerinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.

250'DEN FAZLA MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında, 250’yi aşkın motosiklet küle döndü. Alevlerden iş yeri de kullanılmaz hale gelirken, toplam zararın yaklaşık 3 milyon civarında olduğu belirtildi.

"BALKONU YIKADIĞIMIZ HORTUMLA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTIM"

Yangına evinin balkonundan hortumla müdahalede bulunan vatandaşlardan Halil İbrahim Tutuş, "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birdenbire bir koku geldi. Kokunun gelmesiyle aşağıya baktım ve alevleri gördüm. Bir anda her yer duman oldu. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünememiştim. Ben de balkonu yıkadığımız hortumla aşağıya müdahale etmeye çalıştım. O yüzden evimin içine komple duman doldu." dedi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürerken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

kaynak:ensonhaberler