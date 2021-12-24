Ankara'da elindeki sopayla araçlara saldıran kişiyi kimse durduramadı
Ankara'da gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi sopayla araçlara saldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Gece saatlerinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'ndeki 13 Eylül Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi otomobilinden inerek cadde üzerinde bulunan 06 PGU 53 plakalı araca sopayla saldırmaya başladı.
SOPAYLA OTOMOBİLLERE ZARAR VERDİ
Otomobilin camlarını parçalayan ve çeşitli yerlerine zarar veren şahıs daha sonra otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
4 araca daha zarar verdi Aynı şahsın 1'i kamyonet olmak üzere toplamda 4 araca daha zarar verdiği öğrenildi. Araç sahiplerinin şikayeti üzerine saldırganın yakalanması için Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
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