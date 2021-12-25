Amasya'da şişe, şişe kaçak içki ele geçirildi
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yapılan operasyonda 230 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yılbaşı için içkileri hazırlayan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası Gümüşhacıköy'de A.M ve H.K isimli şahısların yılbaşı öncesi kaçak içki üretip satışa sunacakları bilgisine ulaşıldı.
Şahısların evlerinde yapılan aramada şişelere doldurulmuş şekilde 230 şişe içerisinde toplamda 220 litre kaçak içki tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.İHA
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