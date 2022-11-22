Alacak verecek kavgasında kan aktı

Saat 20.30 sıralarında Kayseri'nin Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre, Ö.Ö. ile Halil T., alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Ö.Ö., belinden çıkardığı bıçakla Halil T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Halil T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, cinayet zanlısı Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA