Ağacın üstünde hayatını kaybetti
Budamak için çıktığı ağaç üzerinde rahatsızlanan Ercan Özege, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesindeki Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamaya çalışan 56 yaşındaki Ercan Özege, ağaç tepesindeyken bir anda fenalaştı.
Çevredekiler durumu fark etti ancak tüm çabalar yetersiz kaldı.
Yaşamını yitirdi
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından Özege’nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
'Kalp krizi' ihtimali bulunuyor
İHA'nın haberine göre Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi. Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İHA
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