Adnan Oktar'a verilen hapis cezası

Organize Suç Örgütü Adnan Oktar'a yönelik açılan dava, 11 Ocak 2021'de karara bağlanmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelenen karar, usul yönünden bozuldu.

Kişisel suçlardan 891 yıl ceza aldı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından dava yeniden görüldü.

Mahkeme Adnan Oktar'ın kişisel suçlarından 891 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Örgütsel suçlardan ise 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi

Ancak Oktar, örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutuluyordu.

Bu kapsamda ise silahlı suç örgütüne yönelik görülen davada da karar çıktı.

Örgüt yöneticisi olması nedeniyle üyelerin işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Oktar'a, toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi.