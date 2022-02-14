Acemi sürücü yayaların içine daldı!
Ehliyeti yeni aldığı öne sürülen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yayaların arasına daldı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde Mahmut A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Otomobil o sırada sokakta yürüyen 3 kişiye çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİLER
Çarpmanın etkisiyle havaya savrularak yere düşen Gülsüm A., Ahmet A. ve Mevlide S., sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YENİ ÇIKTI
Sürücü Mahmut A. ise kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, Mahmut A.'nın ehliyetini yeni aldığı ve aracın kiralık olduğu iddia edildi.dha
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