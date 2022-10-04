Aç kalan kurtlar sürüye saldırdı: 28 koyun telef oldu
Van'ın Özalp ilçesinde aç kalan kurtların saldırdığı sürüdeki koyunlardan 28’i telef oldu.
ASAYİŞ 04.10.2022, 09:29
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|7
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|6
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|8
|21
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|8
|20
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|7
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|10
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|7
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|8
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|8
|7
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|6
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|8
|4
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