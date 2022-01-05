94 yaşındaki adam torununu öldürdü
İzmir'de 94 yaşındaki bir adam aile içi nedenlerle tartıştığı 40 yaşındaki torununu av tüfeğiyle öldürdü.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.N. ile torunu Halit N., arasında ailevi nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.N., torunu Halit N.'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Halit N., sırtına isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, H.N. ise jandarmayı arayarak kendini ihbar etti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Halit N.'nin yaşamını yitirdiğin belirlendi. Halit N.'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dede H.N. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA
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