81 ilde trafikte yaya önceliğine dikkat çekilecek

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda bugün 11.00-14.00 saatleri arasında trafikte yaya önceliğine dikkat çekiyor.

Ana güzergâhlar üzerindeki ışıksız yaya geçitlerinde bulunan yaya çizgilerinden bir tanesinin kampanya etkinliği çerçevesinde sembolik olarak kırmızıya boyanması sağlanacak.

Ülke genelindeki yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek, standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlanması sağlanacak, trafik ışığı bulunmayan ancak trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde "ÖNCE YAYA" görselleri uygulanacak.

Trafikte yaya önceliği konusunda farkındalığı artırmak, yaya ve okul geçitlerinde sürücülerin uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak ve bu bölgelerde yayalara ilk geçiş hakkının verilerek sürücüler üzerinde doğru davranış modelinin geliştirilmesinin amaçlandığı kampanya uyarınca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı belirlenen okullarda ve yaya/okul geçitlerinde kampanya etkinlikleri düzenlenecek.

81 il genelinde eş zamanlı olarak yapılacak olan farkındalık etkinliklerine valiler, kaymakamlar, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri ile birlikte kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları katılıyor.

(İLKHA)