7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında otobüsün geliş anı kameraya yansıdı

Ağrı'da yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

ASAYİŞ 08.11.2022, 08:52
7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında otobüsün geliş anı kameraya yansıdı

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı, Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın, Tutak ilçe merkezinde karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsteki yangını, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

21 kişinin olduğu öğrenilen otobüsteki 7 kişi öldü, kazada 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Tutak Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Ulaşıma kapatılan Van-Ağrı kara yolunda, kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ağrı Valisi Osman Varol, kaza yerinde incelemede bulundu.

Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, yolcu otobüsü ile iki tırın karıştığı kazada, araçlarda yangın çıktığı belirtildi.

Kazanın ardından 10 ambulans, 2 UMKE, 3 AFAD aracının olay yerine intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 16'sı hafif olmak üzere 18 yaralımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesine devam edilecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." AA

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