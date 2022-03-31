55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında şüphelenilen bir kamyonette yapılan kontrolde aracın kasa kısmına saklanmış vaziyette 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İcra edilen faaliyet çerçevesinde araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Ağrı Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.