55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı
Ağrı’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyeti sırasında arama yapılan bir kamyonette 55 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında şüphelenilen bir kamyonette yapılan kontrolde aracın kasa kısmına saklanmış vaziyette 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
İcra edilen faaliyet çerçevesinde araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Ağrı Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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