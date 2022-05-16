5 çocuk annesi kadını bıçaklayıp yüzünü de yakarak öldürdüler
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki çöp toplama alanında bıçaklandıktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan Sakine Külter'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi sınırları içinde bulunan şehir çöplüğünün toplanma yerinde bulunan Sakine Kültür'ün ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan zanlılardan İbrahim B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, gözaltına alınan şüphelilerden Y.K. ile H.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Sakine Külter'in cenazesinin ailesi tarafından morgdan alınarak Van'da defnedildiği öğrenildi.
Öte yandan, olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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