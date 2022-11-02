4 yıl önce öldürülen kişinin cenazesi incelemelerin ardından ailesine teslim edildi

Hakkari merkeze bağlı Kaval köyünde 2018'de kaybolan ve 4 yıl sonra öldürüldüğü tespit edilen 76 yaşındaki Halil Duman'ın cesedinden geriye kalan kemik parçaları, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

ASAYİŞ 02.11.2022, 13:21 02.11.2022, 14:24
4 yıl önce öldürülen kişinin cenazesi incelemelerin ardından ailesine teslim edildi

9 çocuk babası Halil Duman (76), 10 Haziran 2018'de tarlaya gitmek için evden ayrıldı. Duman akşam eve dönmeyince meraklanan yakınları aramaya çıktı. Yapılan aramalarda Duman'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Bunun üzerine çocukları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Halil Duman'ı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Duman'ın kızı Siti Duman ile kardeşi Gurbet Duman da yaşlı adamı bulmak için çalışmalarını sürdürürken, yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir ize rastlanmadı.

Vicdan azabı çeken katiller kendilerini ele verdi
2022 yılında vicdan azabı çeken katillerin birbirini ihbar etmesi üzerine zanlılar Van’da yakalandı. Zanlıların itirafı üzerine Halil Duman’ın kemikleri, bir mağarada bulunarak 27 Nisan’da otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan incelemede kemiklerin 4 yıl önce tarlaya gitmek üzere evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Halil Duman'a ait olduğu tespit edildi. Hakkari'ye gönderilen Duman'ın cesedinden geriye kalan kemik parçaları, toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Duman ailesi hastane morgu önünde gözyaşlarına hakim olamazken, Halil Duman’ın kemikleri tabuta konularak toprağa verilmek üzere Van’a gönderildi.

Babasının nasıl öldürüldüğü hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Hamit Duman, “Kaval köyünde 6 Ekim 2018 tarihinde gündüz saat 12.00’da babam tarlaya gidiyor. Bir daha da oradan geri gelmedi. Ne kadar arasak da bir daha da bulamadık. 4 yıl aradık, en sonunda katillerden biri itiraf etti, ‘H. Halil Duman'ı almışız, Kaval köyü arkasında öldürüp bir mağaranın içine saklamışız’ dediler. Biz kolluk kuvvetlerine haber verdik. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekibi, Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile beraber iki katili Van’da gözaltına aldılar.

Katiller yer gösterdiler ve kemikler alınıp İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 6 ay sonra kemikler geldi, kemikler babama ait ve bugün taziyemiz var. İnşallah adalet yerini bulacak. Acımız büyük, Van ilinde toprağa vereceğiz ve taziyemiz de orada olacak. 76 yaşındaki babamın hiçbir suçu yoktu. Oruçlu olan babamı götürüp öldürdüler. Babamın hiçbir suçu yok, bu katilerin gözü kararmış. Bizim Kaval köyünde bütün gençler rahmetli babama ‘Adalet Emin’ derlerdi. Bu kadar merhametli biriydi. Sadece babama eziyet ve bize eziyet olsun diye öldürmüşler. Bizim adamlarla hiçbir husumetimiz bulunmamaktadır" dedi.iha-AA

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