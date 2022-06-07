4 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
Kaynaşlı ilçesi TEM Otoyolu'nda tır, kamyon, minibüs ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.
Gece saatlerinde Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana gelen kazada, Ankara istikametine seyir halinde olan Arif Günalan yönetimindeki 14 BD 294 plakalı tır önünde giden Şemsettin Tekeli idaresindeki 06 CGM 855 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı.
4 araç birbirine çarptı
Kaza nedeniyle çekicisi dağılan tıra arkalarından gelen Ali Kaya yönetimindeki 02 AAV 308 plakalı minibüs ve bu araca da Jale İnce yönetimindeki 77 EF 650 plakalı kamyonet çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
15 kişi yaralandı
DHA'nın haberine göre, kazada yaralanan Gürkan İnce, Jale ince, Mahmut Kaya, Ali Kaya, Mehmet Kaya, Zehra Özer, Celal Özer, Ayşen Özer, Mehmet Özer, Hasan Özer, Fatma Özer, Arif Günalan, Hüseyin Alkış, Emel Ece ve Ali Osman Ayaş ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.dha
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