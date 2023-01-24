17 yıl hapis cezası bulunan şahıslar tutuklandı
Van'da "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Çalışmalar sonucunda, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan hapis cezası bulunan Ö.Y. ve İ.S. isimli şahıslar Bahçesaray ilçesinde yakalandı. Jandarma timlerince gözaltına alınan şahıslar, 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları sebebiyle adli makamlarca tutuklanarak Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.İHA
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