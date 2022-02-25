16 yıl önce işlenen kadın cinayetini jandarma dedektifleri aydınlattı

Van İl Jandarma Komutanlığınca faili meçhul cinayetin aydınlatılması maksadıyla JASAT bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından faili meçhul cinayet dosyası incelemeye alınmış ve N.T.’nin cinayete kurban gittiği tespit edildi. JASAT ekiplerince olay tarihinde ele geçen deliller tekrar gün yüzüne çıkartılarak yeniden incelemeye alındı.

Ayrıca, N.T. isimli kadının öldürülmeden önce irtibatta olduğu kişiler araştırılarak maktulün samimi olduğu kişiler tespit edilerek, tanık ifadelerine başvuruldu. Alınan ifadelerdeki çelişkiler ve samimi itiraflarla elde edilen bulgulardan cinayetin maktulün akrabası A.E. isimli şahıs tarafından işlendiği tespit edildi.

A.E.’nin cinayet günü ikamet ettiği Şırnak’tan Van’a gelerek cinayeti işlediği ve N.T.’nin cansız bedeninin bulunmasından sonra Şırnak’a döndüğü tespit edildi.

23 Şubat 2022 tarihinde Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli A.E., Şırnak’ta bulunan evinde yakalanarak gözaltına alınarak Van’a getirildi. Şüpheli, 24 Şubat 2022 tarihinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.