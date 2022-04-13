1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı: İstismarcının evi yakıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki M.N.Y. isimli kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiası vatandaşları çileden çıkardı. Cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli H.Ö. gözaltına alınırken öfkeli kalabalık, H.Ö.'nün ailesinin evini ateşe verdi.
Akçakale ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan M.N.Y. ortadan kayboldu.
YARI ÇIPLAK VE BAYGIN HALDE BULUNDU
M.N.Y.'yi arayan yakınları, onu, ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın buldu. Başından yaralan M.N.Y., yakınları tarafından araçla Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi.
EVLERİ ATEŞE VERİLDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, M.N.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin H.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, evinde gözaltına alındı. Bu sırada bölgede toplanan kalabalık, H.Ö.'yü linç etmek istedi. Yaşanan gerginlik üzerine jandarma, şüpheliyle birlikte ailesini de mahalleden çıkardı. Öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi
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