13 suç kaydı bulunan şahıs hırsızlık yapınca yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Hırsızlık" yapan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Çaldıran ilçesinde meydana gelen 27 adet küçükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince olay yeri ve çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen ve 4 kasten yaralama, 1 silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma, 1 cinsel saldırı, 1 konut dokunulmazlığını ihlali, 1 uyuşturucu madde satın almak, 2 evden hırsızlık, 1 iş yerinden hırsızlık, 2 hayvan hırsızlığı olmak üzere toplam 13 suç kaydı bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Çalınan küçükbaş hayvanların tamamı müştekisine teslim edilmiştir” denildi.İHA