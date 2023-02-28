11 ildeki deprem soruşturmasında 203 kişi tutuklandı

Depremde hasar gören ve imara aykırı olduğu tespit edilen binalara ilişkin soruşturma sürüyor.

ASAYİŞ 28.02.2023, 19:33
11 ildeki deprem soruşturmasında 203 kişi tutuklandı

Bugün asrın felaketinde 23'üncü gün...

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı.

Afette, 40 binin üzerinde vatandaş yaşamını yitirdi.

Arama-kurtarma ekipleri zorlu süreçte bir cana daha ulaşmak için büyük mücadele verdi.

İhmalkarlıklar gözler önüne serildi
Çalışmaların sona ermesiyle sahada hasar tespit ekipleri harekete geçti. Öyle ki yıkılan binlerce bina için bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Bu kapsamda binalar incelemeye alındı, ciddi malzeme eksiklikleri olduğu tespit edildi.

İlk bulgularda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve betonun dayanıksız olduğu belirlendi.

11 ilde deprem soruşturması: 203 kişi tutuklandı

Soruşturma başlatıldı
Bu kapsamda savcılık tarafından sorumluların yakalanması için 11 ilde soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumluları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

203 kişi tutuklandı
Son olarak yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla Cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan ilgili soruşturmalarda tutuklu sayısı 203'e yükseldi.

Sorumlu 19 kişi hayatını kaybetti
Binalarla ilgili sorumlulukları tespit edilen kişi sayısı ise 797'ye ulaştı. 67'si hakkında gözaltı talimatı verilirken, 275'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Öte yandan 152 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 5'inin yurt dışında olduğu tespit edildi.

19 şüphelinin de hayatta olmadığı belirlendi.

Ensonhaber

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