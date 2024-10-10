Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile Artı Değer Van Spor FK karşı karşıya gelecek.

Kötü gidişata dur demek isteyen Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

13 Ekim Pazar günü saat 15.30’da Bolluca Stadı’nda oynanacak Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Artı Değer Van Spor FK maçını yönetecek hakemler belirlendi.

Maçta Erdal Yılmaz düdük çalacak. Akın Karabacak ve İsmail Ertunç’un yardımcı hakemlik yapacağı müsabakanın 4. hakemi olarak da Hakan Ergin görev alacak.