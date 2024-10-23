Van'ın köklü inşaat firmalarından Araz Yol Yapı A.Ş., kentteki yatırımlarını sürdürüyor. Kentte bir çok alanda yatırımları bulunan Araz Yol Yapı A.Ş., son olarak Van'ın Erciş ilçesinde hazır beton santrali kurdu.

Kentin önde gelen iş insanlarından Mehmet Gökçenay, Halil Gökçenay ve Zeki Zortul'un Bayramlı Mahallesi'nde kurduğu hazır beton santrali bir yandan ilçenin beton ihtiyacını karşılayacakken bir yandan da istihdama katkı sağlayacak.

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, tesisin açılış kurdalyesini keserek hayırlı, bereketli bol kazançlar diledi.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat İzgi de ilçeye yaptıkları yatırımlardan dolayı Araz Yol A. Ş. yetkililerine teşekkür etti.

Açılışa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, Erciş Müftüsü Abdullah Bora, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Sn. Abidin Çalışkan ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat İzgi ve çok sayıda vatandaş katıldı.