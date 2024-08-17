Sonuçları Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, iDA olarak adlandırılan yapay zeka tabanlı embriyo kalite derecelendirme programının elde ettiği sonuçlar ile embriyologların elde ettiği veriler karşılaştırıldı.

Araştırmada, her iki metodun gebelikle sonuçlanan tercihlerinde benzerlik olmasına karşın, yapay zekanın embriyo derecelendirme hızının embriyologlardan on kat daha hızlı olduğu saptandı.

IVF Avustralya uzmanlarından Dr. Manny Mangat ABC News'a yaptığı açıklamada, yapay zeka tabanlı iDA sisteminin, doktorlara verimlilik konusunda önemli ölçüde yardımcı olacağını söyledi.

Embriyoların binlerce görüntüsünün 5 günlük bir süre zarfında yapay zeka tabanlı video teknolojisi tarafından gözetlendiğini belirten Mangat, "Bu sistem, embriyoların değerlendirilmesine yardımcı olmak ve laboratuvardaki iş akışını iyileştirmek için kullanabileceği önemli bir araç olacak." ifadesini kullandı.

Beş gün boyunca kamera ile donatılmış bir inkübatörde büyümeleri gözetlenen embriyolardan IVF'ye uygununu seçmek için, hızlandırılmış video teknolojisiyle fiziksel değişiklikleri embriyologlarca gözlemleniyor.

İstatistiklere göre, dünya genelinde doğan her 18 bebekten biri tüp bebek yöntemi kullanılarak dünyaya geliyor.