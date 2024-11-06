TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon verilerinin belli olmasının ardından 2025'te araç muayene ücretlerine yapılacak zam oranı da belli oldu. Araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2025

Son açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2025'te uygulanacak araç muayene ücretleri şu şekilde;

Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye,

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için alınan muayene ücreti ise bin 821,60 TL'den 2 bin 622 TL'ye,

Otobüs, kamyon ve çekiciler için muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye çıkacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak ortaya çıkıyor. Bu yılın yeniden değerleme oranı ekim ayı enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte yüzde 49 olarak kesinleşti.

Yeniden değerleme oranın değişmesi ile birlikte trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi araç muayene ücretleri de zamlanacak.