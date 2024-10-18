Yargı Süreci Başladı, Operatör Tutuklandı

16 Ekim tarihinde apron alanında bir yer hizmetleri aracı arızalanınca forklift çağrıldı. Geri manevra yapan forklift operatörü Hasan Burak Güner, o sırada telefonla konuşan Kurt'a çarparak onu yere serdi.

Kaza sonrasında forklift operatörü Hasan Burak Güner, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve toplayanların sorumlularının ceza alıp almayacağı merak konusu oldu. Güvenlik görevlisinin durumu kritik seyrederken, olayların ayrıntıları ve sorumlular hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Olayın hemen ardından sağlık ekipleri Selin Kurt'a olay yerine hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaralı güvenlik görevlisi, gerekli tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Kurt'un durumu kritik olarak değerlendirildi ve acilen ameliyata alındı.