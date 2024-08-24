Bu yenilik, işletim sisteminin hız ve verimlilik sınırlarını zorlayarak kullanıcı deneyimini bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Performans Patlaması: 16 KB Sayfa Boyutu

Yeni Android 15 sürümü, artık 16 KB sayfa boyutunu destekliyor. Önceki sürümlerde sadece 4 KB sayfa boyutu mevcutken, bu devrim niteliğindeki güncelleme ile sistem performansında %5 ila %10 oranında gözle görülür bir artış sağlanmış durumda. Bu artış, uygulama başlatma sürelerinden cihazın genel açılış hızına kadar birçok alanda kendini gösteriyor.

Bellek Kullanımı ve Güç Tüketimi Üzerindeki Etkiler

16 KB sayfa boyutunun avantajları dikkat çekici. Uygulama açılış sürelerinde %30’a kadar hızlanma sağlanırken, kamera uygulamasının açılma süresi de gözle görülür şekilde kısalıyor. Ancak, bu performans artışının bir bedeli var: Bellek kullanımı yaklaşık %9 oranında artıyor. Yani, daha hızlı ve verimli bir Android deneyimi için, daha fazla bellek harcaması gerekiyor. Ayrıca, bu yeni seçenekle cihazın güç tüketimi %4.56 oranında azalıyor, bu da batarya ömrünü uzatıyor.

Kullanıcı Deneyiminde Yenilikler

Sıcak başlatma sürelerinde %4.48, soğuk başlatma sürelerinde ise %6.60 oranında iyileşme sağlanıyor. Ayrıca, sistemin genel açılış süresi ortalama %1.5 (yaklaşık 0.8 saniye) kısalıyor. Bu iyileştirmeler, özellikle performans odaklı kullanıcılar için büyük bir çekicilik sunuyor.

Android 15’in bu yeniliği, kullanıcıların performans ile bellek kullanımı arasında denge kurmalarını sağlıyor. Sizce, daha fazla bellek kullanarak daha hızlı bir Android deneyimi mi, yoksa mevcut bellek kullanımıyla mevcut performans mı tercih edilebilir? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın!