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Anavatan Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan İbrahim Çelebi başkanlığında yeni MYK üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Çelebi'nin yeni bir uygulamayla teşkilat başkanlık birimini kendi uhdesine bağladığı çalışma kapsamında, 22 genel başkan yardımcısı belirlendi

Buna göre, İbrahim Çelebi genel başkanlığındaki MYK'ya giren kişilerin isimleri ve görevleri şöyle oldu:

Fatih Mehmet GÜLLÜOĞLU: Genel Başkan Vekili Osman ÖLÇER: Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat KAPIDAĞ: Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Baran Erdem KAYA: Genel Sekreter Mustafa Onur AYDIN: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hatice TAŞTAN: Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Okan NİĞDELİ: Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cenk YILMAZ: Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selahattin ÖZYURT: Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet ELHAKAN: İş Dünyası Ve Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Umut ÇINAR: Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih ÜNAL: Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan KARAMEŞE: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan URAL: Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alihan KANSU: Çevre, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hatice Şermin CİHANOĞLU: Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orkun SARAÇOĞLU:Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer ÇİMEN: İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur GÜZEL:Strateji ideoloji ve Doktrin 'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif ŞAM:Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar ÜNAL: Kadın Kolları Başkanı : Gençlik Kolları Başkanı Kutay KOÇ

Toplantıda, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına Ziya Yiğit Tuncer, Başkan Yardımcılığına Mert Bülent Güllüoğlu ve Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliği için Ayşe Güzel, Merkez Disiplin Kurulu üyeliklerine ise Çilem Narlı, Metehan Çelebi, Murat Kurt ve Vakıf Demir seçildi. İGFA