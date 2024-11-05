BUGÜN KİM SEÇİLECEK?

Bugün Amerika Birleşik Devletleri, geleceğini şekillendirecek kritik bir karara doğru adım atıyor. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasındaki bu başa baş yarış, her iki tarafın da destekçileri arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Peki, bu seçimde hangi adayın öne çıktığına dair net bir işaret var mı? Seçim sonuçlarının ülkenin siyasi atmosferini nasıl etkileyeceği, yalnızca adayların kişisel özellikleriyle değil, aynı zamanda seçmenlerin beklentileriyle de doğrudan ilişkilidir.

SEÇİM SÜRECİNDE NELER YAŞANACAK?

Seçim günü, her eyaletin kendi belirlediği açılış ve kapanış saatleri ile farklılık gösteriyor. New Hampshire eyaletinin bir kasabasında gece yarısı sandıklar açılırken, Vermont'un bazı bölgelerinde sabah 05.00'te seçmenler oy kullanmaya başlayabiliyor. Ancak genel olarak sandıkların açılış saatleri, sabah 06.00 ile 08.00 arasında değişiyor. Bu çeşitlilik, seçmenlerin oy verme alışkanlıklarını ve bu süreçte yaşanacak olası aksaklıkları etkileyebilir. Ülke genelinde ilk sandıkların kapanma saati ise doğu saatiyle 18.00, yani TSİ 6 Kasım 02.00 olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda, seçmenlerin oy verme sürecinin ne kadar sorunsuz geçeceği, seçim sonuçlarının açıklanma süresini de etkileyebilir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçlarının açıklanması, tüm gözlerin üzerinde olduğu anlardan biri olacak. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, seçmenlerin sabırsızlıkla beklediği sonuçların gelmesi, ülkedeki siyasi atmosferi bir anda değiştirebilir. Tüm sandıkların kapanması TSİ 6 Kasım sabahı saat 08.00 civarında gerçekleşecek. Bu, ülkedeki medya organlarının ve analistlerin, sonuçları değerlendirme ve tahmin etme süreçlerini hızlandıracak. Seçim sonuçları, sadece hangi adayın başkan olacağını değil, aynı zamanda Kongre'nin yapısını, eyaletlerin siyasi dengelerini ve dolayısıyla ulusal politikayı da etkileyecek.