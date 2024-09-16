Geçici Otel Konaklamasının Sonu

Sezon başında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Diyarbakır Şehmus Özer Tesisleri'nde kalamayan Amedspor, otelde konaklamak zorunda kalmıştı; ancak bu durum, futbolcuların konforunu ve antrenman düzenini etkiliyordu. Şimdi, tesislerdeki büyük kısmın tamamlanmasıyla birlikte, bu geçici konaklama dönemi sona erdi.

Tesisler Tamamlandı, Futbolcular Geri Döndü

Bandırmaspor ile deplasmanda oynanan maçın ardından oyunculara verilen bir günlük iznin ardından, Amedspor futbolcuları dün itibariyle tamamlanan tesislere döndü. Bu dönüş, hem fiziksel hem de mental olarak takıma büyük bir rahatlama ve motivasyon sağladı.

Yeni Sporcular İlk Kez Tesiste Kalacak

Şehmus Özer Tesisleri’nde yürütülen kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları, büyük ölçüde sona erdi ve artık yeni sporcular da ilk kez bu modern tesislerde konaklama fırsatı bulacak. Teknik Direktör Ersun Yanal, takımın Boluspor karşılaşması için hazırlıklarına tesislerde devam edeceğini duyurdu ve bu durum, oyuncuların performansını olumlu yönde etkileyecek.

Moral ve Performans Artışı Bekleniyor

Bandırmaspor maçının ardından verilen izin sona erdi ve Amedspor futbolcuları, Yanal yönetiminde Boluspor maçı için hazırlıklarına hızla geri döndü. Tesislerin tamamlanması, oyuncuların moralini artırırken, maçlara daha iyi odaklanmalarına ve performanslarını yükseltmelerine yardımcı olacak. Bu durum, Amedspor’un sezon boyunca başarılı bir performans sergilemesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.