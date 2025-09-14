Diyarbakır’da oynanan 1’inci Lig’in 5’inci hafta karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Maçın 24’üncü dakikasında Aytaç Kara’nın golüyle öne geçen Amed Sportif, 28’inci dakikada Clarke-Harris’in golüne engel olamadı ve skor 1-1 oldu. Mücadelenin 89’uncu dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran Mame Diagne, takımına 3 puanı getirdi.
Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler puanını 10’a yükselterek 4’üncü sıraya çıktı. Pendikspor ise sahadan puansız ayrıldı.
Kaynak: DHA