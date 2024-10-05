Trendyol 1. Lig'de Nefes Kesen Karşılaşma

Maçın ne zaman yayınlanacağı, taraftarlar için en çok merak edilen konulardan biri haline geldi,Esenler Erokspor, ligdeki son yedi maçında üç galibiyet ve dört mağlubiyet alarak inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Öte yandan, Amedspor ise 9 gol atıp 4 gol yemiş durumda ve bu da onları rakipleri için tehlikeli kılıyor; bu maç, her iki takım için de büyük önem taşıyor.

Maç Detayları ve Yayın Bilgisi

Amedspor-Esenler Erokspor mücadelesi, 6 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Corendon Airlines Park Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak; taraftarlar, bu karşılaşmanın bilet fiyatlarını da merak ediyor; Batı Alt ve Üst Tribün biletleri 100 TL, Doğu Alt Tribün bileti 50 TL, Misafir Takım Tribünü ise 65 TL olarak belirlendi.