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Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı. Ons altın 2 bin 30 doların üzerinde işlem görürken, gram altın bin 950 lira seviyesinden alıcı buluyor. 2023'te yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım araçlarının başında gelen altın, 2024'te de yatırımcısının yüzünü güldürecek. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, Haber7'ye yaptığı değerlendirmede, gram altının 2024 sonu itibariyle 3 bin lira seviyesine yükseleceğini öngördüklerini belirtti.

ALTIN İÇİN YENİ ZİRVE AÇIKLANDI

Altın fiyatlarında geri çekilmelerin yatırımcı için alım fırsatı olacağına işaret eden Kuru, özellikle küresel faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin altın fiyatlarına pozitif yansıdığını belirtti. Piyasaların 2024'te Fed'in 5-6 faiz indirimine gideceğini fiyatladığını ifade eden Kuru, bu beklentilerle beraber ons altının 2 bin dolar üzerinde kalıcı olduğuna dikkat çekti.

"Faiz indirimi adımları geldikçe 2024'te ons altının yukarı yönlü bir trend izlemesini bekliyoruz" dedi. Ons altın bazında hedef vermenin zor olduğunu belirten Kuru, "Gram bazında kurun enflasyon kadar artacağını göz önünde bulundurursak altının gram fiyatının 2024 sonu itibariyle 3 bin liraya kadar yükselebileceğini belirtebiliriz" diye konuştu.