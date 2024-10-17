Altın Fiyatları Yükselişte, Yeni Rekor Yolda mı?

Doların hafif bir artış gösterdiği gözlemlenirken, altın fiyatları da rekor seviyelere yaklaşarak dikkat çekti. Bugün saat 14.00'te açıklanacak olan TCMB kararları, yatırımcıların stratejilerini belirlemede kritik bir rol oynayacak.Altın piyasasında, merkez bankalarının faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi ve artan jeopolitik riskler, fiyatların yükseliş eğilimini sürdürmesine neden oldu. Bugün altının ons fiyatı 2,683 dolara ulaşarak, üst üste üçüncü işlem gününde de yükselişini sürdürdü. Yurt içinde gram altın 2,946 lira, çeyrek altın 4,997 lira ve Cumhuriyet altını ise 20,353 lira seviyelerine çıktı.

Döviz ve Borsa; Yatırımcılar Harekete Geçti

Döviz kurlarında ise dolar/TL, bankalararası piyasada 34,2100 lira seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki güne göre değer kazanarak 8,956,03 puana yükseldi. Ekonomistlerin beklentilerine göre TCMB'nin faiz oranlarını yüzde 50'de sabit tutması öngörülmekte, yıl sonu faiz beklentileri ise yüzde 47,50 olarak hesaplanmakta.