Ancak Dünya Altın Konseyi’ne göre bu düşüş kalıcı olmayabilir. Uzmanlar, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu risklerin altına olan ilgiyi tekrar artırabileceğini söylüyor.

ALTIN FİYATLRINDAKİ DÜŞÜŞÜN İKİ NEDENİ

Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle duraklayan altın rallisi, birçok yatırımcının karını alarak hisse senetlerine ve kripto paralara yönelmesine neden oldu. Ancak Dünya Altın Konseyi analistleri, altının uzun vadede hala güçlü bir yatırım aracı olduğunu savunuyor. Analistlere göre Kasım ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yaşanan düşüş, ABD dolarının değer kazanması ve altın ETF çıkışlarının etkisiyle gerçekleşti.

"ALTINDAKİ DÜŞÜŞ GEÇİÇİ BİR DÜZELTME"

Konseyin yaptığı açıklamada, "Altının Kasım ayı başında rekor seviyeye ulaşmasının ardından geri çekilmesi, piyasalarda yaşanan geçici bir düzeltmenin sonucu," ifadesi yer aldı. Ayrıca, ABD seçimleri sonrası yatırımcıların hedge pozisyonlarında gevşemeye gitmesi de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Uzmanlar, altının ilerleyen dönemde yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına olan talebini yeniden canlandırabilir. Dünya Altın Konseyi’nin Altın Getirisi İlişkilendirme Modeli (GRAM) ise bu hareketin kısa süreli olabileceğine işaret ediyor.

13 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Fiyatı: 2879 TL

Altın Ons Fiyatı: 2605 dolar

Çeyrek Altın Fiyatı: 4939 TL