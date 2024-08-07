UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan Nemrut Kalderası; sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası ve zengin biyoçeşitliliği ile doğaseverlerin ilgi odağı olurken, zaman zaman da yaşanan tahribatla gündemde.

Çapı yaklaşık 10 kilometre olan, Van Gölü’nün güneybatısında yer alan Nemrut Kaldreası’na ilişkin düzenleme isteyen aktivistler, Nemrutta piknik yasaklansın istiyor.

Zengin bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan kaldera için ormanlık alanların korunması ve doğal yaşamın devamının önem arz ettiğini bildiren aktivistler, belirlenecek yasaklamalar ile beraber olası yangınlar ve çevre kirliliğinin önleneceğini düşünüyor.